В повторном матче "Уральский трубник" проиграл "Байкалу-Энергии"

Второй матч между "Уральским трубником" и "Байкалом-Энергией" из Иркутска завершился победой гостей со счётом 1:4.

Игра проходила в снегопад, к которому быстрее адаптрировались хоккеисты Иркутска. Примечательно, что все голы в составе "Байкала-Энергии" забили воспитанники свердловской школы хоккея с мячом - "хет-трик" на счету уроженца Екатеринбурга Максима Ширяева, ещё один гол забил краснотурьинец Михаил Красиков.

При счёте 0:4 единственный гол хозяев забил после розыгрыша углового Дмитрий Сидоров.