Карлсен и Карякин сыграли вничью одиннадцатаю партию

Сергей Карякин и Магнус Карлсен согласились на ничью в 11-й партии матча на первенство мира по шахматам.

Партия продолжалась 3 часа 22 минуты и завершилась на 34 ходу. У чемпиона мира Магнуса Карлсена не было возможности для обострения позиции, а Сергея Карякина устраивал вечный шах.

Таким образом, счёт а партии составил 5,5 - 5,5. Гроссмейстеры сыграют двенадцатую партию 28 ноября. Карякин будет играть белыми.

Если она завершится вничью, будет сыгран тай-брейк.