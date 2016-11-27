Поджигатель третий день подряд атакует детские сады Екатеринбурга

27 ноября 2016, 08:53 / Общество

В Екатеринбурге третий день подряд горят веранды детских садов. Возгорание снова произошло в Кировском районе города, в этот раз на улице Комсомольской.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил на пульт спасателей в субботу, 26 ноября, в 20:26 вечера. На место происшествия выехала одна единица техники и шесть человек личного состава. Спустя 11 минут после вызова пожарные справились с пламенем.

В результате возгорания веранда детского сада была повреждена на площади 10 кв. м.

Как писала "ОГ", с 4 ноября столицу Урала захлестнула волна поджогов детсадов. В Екатеринбурге произошло более 16 возгораний в дошкольных учреждениях. От огня пострадали  садики на Педагогической, Черноярской, Краснофлотцев, Сыромолотова, Панельной и на бульваре Сергея Есенина. 

После усиления мер безопасности произошло сразу три поджога: 24 ноября горел садик на улице Большакова, на следующий день пострадал детсад на Ирбитской, а 26 ноября загорелся детский садик на Комсомольской. Полиция проводит проверку по факту пожаров.

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