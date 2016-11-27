В Екатеринбурге иномарка сбила 83-летнюю старушку

На Юго-Западе столицы Урала 83-летняя старушка попала под колёса автомобиля Nissan, сообщает ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Авария произошла в субботу, 26 ноября, в 14:45 на улице Серафимы Дерябиной. Как установили автоинспекторы, 38-летняя водитель Nissan сбила пожилую женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте неподалёку надземного пешеходного перехода. В результате аварии старушка получила травмы и была госпитализирована в больницу.

—На месте происшествия сотрудниками ГИБДД установлено, что пострадавшая не дошла 150 метров до надземного пешеходного перехода, где она могла безопасно перейти проезжую часть, — отметили в ведомстве.

Полицейские проводят дознание по факту дорожной аварии.

ГИБДД Екатеринбурга напоминает пешеходам, что за пересечение улицы не по пешеходному переходу им грозит предупреждение или штраф на сумму 500 рублей.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу