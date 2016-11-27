Шипулин выступит в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

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Спорт
26 ноября 2016
Свердловский студент-медик перед защитой диплома стал олимпийским чемпионом
60 лет назад (в 1956 году) свердловчанин впервые завоевал золото на Олимпийских играх. Ценную медаль стране и региону принёс тяжелоатлет Аркадий Воробьёв.
25 ноября 2016
Карякин и Карлсен на грани армагеддона?
Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен в десятой партии матча за мировую корону обыграл россиянина Сергея Карякина. Таким образом, перед двумя заключительными партиями счёт в противостоянии стал равным – 5:5.
25 ноября 2016
Антон, нужен глобус!
Завтра буден дан старт новому сезону Кубка мира по биатлону
24 ноября 2016
Шахматная битва переходит в эндшпиль
Чемпион мира Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин в девятой партии матча за шахматную корону вновь сыграли вничью. Гроссмейстерам осталось всего три партии. Если провести аналогию с одной игрой, то можно сказать, что она переходит в заключительную стадию – эндшпиль, где борьба обостряется до предела…
23 ноября 2016
...Только спокойствие!
Менеджер Сергея Карякина считает, что Карлсена подвели нервы
23 ноября 2016
Гиря – веский аргумент
На днях свердловские гиревики вернулись с чемпионата мира, проходившего в казахстанском Актобе. Приняли в родных городах поздравления с победой, развесили очередные медали по стенам и… заступили на рабочую смену. Четырёхкратный чемпион мира Михаил Квашнин – в пожарную часть Камышлова, пятикратный чемпион среди ветеранов Сергей Бестужев – на Уралвагонзавод, четырёхкратный чемпион по двоеборью Роман Дудин – на Ирбитский молочный завод. Удивительно, но в богатырском спорте даже звёзды первой величины – любители.
23 ноября 2016
Костя Цзю «избил» американца и получил шанс изменить всю жизнь
25 лет назад (в 1991 году) на 6-м чемпионате мира по боксу среди любителей, который проходил в австралийском Сиднее, золотую медаль в весовой категории до 63,5 кг завоевал уроженец Серова Константин Цзю.
22 ноября 2016
Карякин использовал амбиции Карлсена против него
Претендент на шахматную корону, экс-лидер екатеринбургского клуба «Малахит» Сергей Карякин смог переломить ход матча за шахматную корону. Играя чёрными, он на 53-м ходу заставил капитулировать действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена.
22 ноября 2016
Жена Антона Шипулина: «Я была той, кто не спрашивал его о спорте»
Полтора года назад, олимпийский чемпион Антон Шипулин из завидного жениха превратился в женатого мужчину. Свою жену Луизу он перевёз в Екатеринбург из Тюмени.
21 ноября 2016
Максим Ковтун не попал в финал Гран-при
Свердловский фигурист Максим Ковтун на этапе Гран-при в Китае стал седьмым.