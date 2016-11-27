Шипулин выступит в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Екатеринбуржец Антон Шипулин сегодня, 27 ноября, выступит в составе сборной России в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР), в воскресенье пройдут две гонки — смешанная эстафета и сингл-микст. На эти соревнования определён следующий состав национальной команды.

Смешанная эстафета: Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Максим Цветков, Антон Шипулин.

Сингл-микст: Светлана Слепцова, Антон Бабиков.

Эстафетная гонка начнётся в 19:30 по уральскому времени, а синг-микст — в 22:10.

Добавим, все гонки будут транслировать телеканалы "Матч!Арена", "Евроспорт" и "МатчТВ" (он будет показывать соревнования в повторе – с отставанием примерно в два часа).

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Фото: Антон Шипулин