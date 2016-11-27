Росстат привёл данные о зарплатах в министерствах России и администрации президента

27 ноября 2016, 11:51 / Экономика

Средняя заработная плата гражданских служащих государственных органов за первые девять месяцев 2016 года, с января по сентябрь, составила 104,3 тыс. рублей в месяц. По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года рост составил 4,3%. Всего численность сотрудников федеральных госорганов составила 38 тыс. человек. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Самый высокий уровень зарплат среди федеральных государственных органов специалисты зафиксировали в администрации президента Российской Федерации. В среднем служащие получали 199856 рублей — на 3,2% меньше, чем в прошлом году. Штат укомплектован на 74,2%. Меньше всех среди представителей госорганов и агентств зарабатывали сотрудники "Федерального агентства по делам молодёжи" — 50860 рублей. Зарплата упала на 17,2%. В агентстве трудились 85 человек или 94,4% от положенной численности по штату.

Больше всех среди федеральных агентств в этом году получили работники "Управления делами Президента Российской Федерации" — 116921 рублей (на 5,4% больше показателя января - сентября 2015 года). Штат укомплектован на 95,5% или на 485 сотрудников.

Что касается министерств, то самая высокая зарплата наблюдалась в ведомстве главы МИД Сергея Лаврова — 148831 рублей (прибавка составила 1,6%). В министерстве иностранных дел трудились 3239 человек или 97,4% от штата. "Аутсайдером" стало министерство культуры России. Специалисты Минкульта в среднем получали 69269 рублей, что меньше показателя прошлого года на 2,1%. Численность сотрудников составила 289 человек или 91,7% от штата.

Среди представителей служб самую высокую зарплату получали специалисты "Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" — 101325 рублей (рост составил 2,3%). В этой службе трудились 526 человек, что составляет 95,5% от положенной численности. Самая низкая зарплата наблюдалась в "Федеральной службе по надзору в сфере природопользования" (Росприроднадзор) — 55978 (прибавка составила 0,8%). В Росприроднадзоре работали 124 специалиста или 91,2% от штата.

Примечательно, меньше всех госорганов штат укомплектован в Верховном суде Российской Федерации — на 66,2%, а средняя зарплата составила 129210 рублей (рост 0,7% по сравнению с прошлым годом). Самым укомплекто­ванным госорганом оказалась Центральная избирательная комиссия России — 98,2%. В среднем зарплата составила 101743 рублей, что на 12,6% больше аналогичного периода 2015 года.

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