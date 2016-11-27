ВАЗ в темонте сбил 19-летнего жителя Екатеринбурга

В столице Урала в субботу вечером, 26 ноября, под колёса автомобиля попал 19-летний пешеход, сообщает ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Авария произошла в 21:20 на улице Артинской, 34. По данным ведомства, 41-летний водитель ВАЗ-21140 сбил юношу, который переходил дорогу в неустановленном месте. Молодого человека отправили в городскую клиническую больницу №24 с сотрясением головного мозга.

Как отметили в ГИБДД, основная причина таких аварий — вечером, ночью и рано утром водители не сразу могут заметить пешеходов, особенно одетых в тёмную одежду — она сливается с фоном дороги и окружающей обстановкой.

—Для того чтобы стать более заметным на дороге в темное время суток, пешеходу необходимо иметь на своей одежде световозвращающие элементы. В этом случае человек станет виден в ближнем свете фар с расстояния в 140-150 метров, в дальнем - 300-400 метров, что позволит водителю вовремя принять меры к торможению и предотвратить наезд на пешехода, — добавили в ведомстве.

Напомним, в этот же день, 26 ноября, в Екатеринбурге был сбит ещё один пешеход — 83 -летняя женщина. Старушка переходила дорогу в неположенном месте.

Фото: ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу