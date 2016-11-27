Минобороны показало морскую пехоту в действии

В России сегодня, 27 ноября, отмечается 311-я годовщина со дня создания регулярной морской пехоты ВМФ России. К празднику Министерство обороны России опубликовало видео, на котором "чёрные береты" показывают своё мастерство ведения боя и выполнения манёвров.

Три века назад 27 ноября 1705 года Пётр I сформировал морской полк. С тех пор морпехи стали элитой российской армии. В годы Великой Отечественной войны "морские солдаты" проявили себя при обороне Москвы, Одессы, Ленинграда, Севастополя, Мурманска, Волгограда, Новороссийска, Керчи, а 122 морских пехотинца были удостоены звания Героя Советского Союза. Морпехи принимали участие во всех стратегических операциях, которые проводили Вооружённые силы РФ.

В этом году "чёрные береты" были задействованы в мероприятиях боевой и оперативной подготовки, продемонстрировав на них отличную боевую выучку. Морпехи провели более 10 бригадных тактических учений, свыше 30 батальонных и 120 ротных тактических учений, а также выполнили не менее 15 тыс. прыжков с парашютом.

Также морские пехотинцы проявили себя в танковом биатлоне на Чебаркульском полигоне. В соревнованиях приняли участие экипажи Тихоокеанского и Северного флотов.