Две иномарки столкнулись неподалёку от Екатеринбурга, есть погибшие и пострадавшие

Два человека погибли и ещё четверо получили травмы при столкновении Nissan Almera и Renault Sandero на подъезде к Екатеринбургу, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Дорожная трагедия произошла сегодня, 27 ноября, около 8 утра на подъезде к столице Урала. Водитель Nissan Almera, двигаясь со стороны Челябинска в направлении Екатеринбурга, потерял управление, выехал на полосу встречного движения и врезался в Renault Sandero. На месте ДТП погибли двое мужчин из Renault Sandero. В другой иномарке пострадали четыре человека: 32-летний водитель, его 28-летняя супруга, а также двое мужчин. Всех травмированных доставили в Сысертскую центральную районную больницу.

Как выяснили автоинспекторы, авария произошла из-за непочищенной дороги и "обутой" не по сезону машины.

— В ходе осмотра места происшествия установлено, что на передней оси автомобиля Nissan Almera установлены летние шины, а на задней— "лысые" и на проезжей части дороги на всем ее протяжении: снежный накат и рыхлый снег. Фактически на момент ДТП из четырёх полос дороги почищено было лишь две полосы - по одной в каждом направлении.Сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности по статье 12.34 КоАП РФ привлечён начальник Среднеуральского ДРСУ, также выдано предписание на устранение недостатков зимнего содержания дороги,— отметили в ведомстве.

Автоинспекторы призывают водителей адекватно оценивать состояние дороги, "переобуть" машину и выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области