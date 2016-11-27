В Екатеринбурге пройдёт круглый стол, посвящённый совершенствованию подготовки кадров для органов госвласти

27 ноября 2016, 14:42

28 ноября.14:00. В зале Учёного совета Уральского института управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации состоится круглый стол на тему: "Совершенствование подготовки кадров для органов государственной власти и местного самоуправления в субъектах Российской Федерации, находящихся в пределах Уральского федерального округа".

 В мероприятии примут участие руководители  филиалов РАНХ и ГС, заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Владимир Власов, главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Березовский, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов, заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов и другие.

Круглый стол пройдёт по адресу: Екатеринбург, улица 8 Марта, 66.

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