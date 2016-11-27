Екатерина Глазыринк всё-таки выступит на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной России по биатлону включил екатеринбургскую спортсменку Екатерину Глазырину в состав команды на первый этап Кубка мира в Швеции.

Как известно, окончательный состав сборной на Кубок мира должен был определиться по итогам выступления биатлонистов на Кубке IBU в Норвегии.

Екатерина заняла в спринте третье место, что и заставило тренерский штаб включить её в борьбу за медали Кубка мира. Скорее всего, мы увидим нашу биатлонистку в личных гонках.

Напомним, прошлый сезон Екатерина пропустила из-за рождения ребёнка.