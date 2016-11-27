Сборная России сыграет с чемпионом Евро-2016 на Кубке Конфедераций

27 ноября 2016, 15:21 / Спорт

Сборная России по футболу на состоявшейся 26 ноября жеребьёвке в Казани узнала своих соперников по групповому этапу Кубка Конфедераций. Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), турнир пройдёт с 17 по 2 июня 2017 года в нашей стране.

В соревновании, которое проходит раз в четыре года, примут участие восемь команд: Россия — на правах хозяйки мирового футбольного первенства 2018 года, чемпион мира -2014 Германия, золотой призёр Евро-2016 Португалия, победитель Кубка Азии-2015 Австралия, триумфатор Кубка Америки-2015 Чили, лучшая команда Золотого Кубка-2015 КОНКАКАФ Мексика и обладатель Кубка Наций-2016 ОФК Новая Зеландия и одна из африканских стран. Африка делегирует своего участника после завершения Кубка африканских наций.

Команде России по итогам жеребьёвки в группе А предстоит встретиться со сборными Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группе В оказались команды Чили, Австралии и Германии, а также одна из африканских стран.

Где и когда пройдут матчи турнира:

  • 17 июня. Россия – Новая Зеландия. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".
  • 18 июня. Португалия – Мексика. Казань. Стадион "Казань Арена". Чемпион Африки – Чили. Москва. Стадион "Спартак".
  • 19 июня. Австралия – Германия. Сочи. Стадион "Фишт".
  • 21 июня. Россия – Португалия. Москва. Стадион "Спартак". Мексика – Новая Зеландия. Сочи. Стадион "Фишт".
  • 22 июня. Чемпион Африки – Австралия. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". Германия – Чили. Казань. Стадион "Казань Арена".
  • 24 июня. Мексика – Россия. Казань. Стадион "Казань Арена".  Новая Зеландия – Португалия. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".
  • 25 июня. Чили – Австралия. Москва. Стадион "Спартак". Германия – Чемпион Африки. Сочи. Стадион "Фишт".
  • 28 июня. Полуфинал 1. A1 – B2. Казань. Стадион "Казань Арена".
  • 29 июня. Полуфинал 2. B1 – A2. Сочи. Стадион "Фишт".
  • 2 июля. Матч за 3-е место. Москва. Стадион "Спартак". Финал. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

Фото: РФС

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