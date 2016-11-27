Свердловская команда проиграла сотый матч подряд

Команда Свердловской области по хоккею с шайбой, выступающая в чемпионате Женской хоккейной лиги проиграла в Санкт-Петербурге местному "Динамо" со счетом 0:9.

В нынешнем сезоне команда проиграла все девятнадцать матчей, а всего у нашей команды это "юбилейное" 100-е поражение подряд.

Последний раз команда из Екатеринбурга, которая тогда называлась "Спартак-Меркурий", побеждала 14 октября 2013 года - тогда наши хоккеистки обыграли на своей площадке по буллитам "Комету" со счетом 4:3.