На Режевском тракте ВАЗ врезался в пассажирский микроавтобус

27 ноября 2016, 16:51 / Общество

Водитель ВАЗ-2110 сегодня днём, 27 ноября, врезался в пассажирскую маршрутку № 816 "Екатеринбург – Ирбит". Как сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в результате аварии два человека получили травмы.

ДТП произошло около 13:00 на 69-м км. трассы "Екатеринбург-Реж-Алапаевск". Водитель отечественной легковушки выехал на "встречку" и врезался в микроавтобус. В результате столкновения пострадали сам водитель ВАЗа и один из пассажиров маршрутки.

Автоинспекторы напоминают водителям, что необходимо выбирать скорость движения с учётом дорожных и погодных условий.

Напомним, сегодня утром неподалёку от Екатеринбурга в ДТП с участием Nissan Almera и Renault Sandero погибли два человека и ещё четверо получили травмы.

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