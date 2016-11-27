"Грифоны" вышли в четвертьфинал Кубка России

Баскетболисты екатеринбургского "Урала" выиграли у сугутской команды "Универсиет-Югра" со счетом 87:68 (15:21, 25:11, 27:16, 20:20) в матче 1/8 финала Кубка России среди мужских команд.Самыми результативными у победителей стали Андрей Куземкин (19 очков), Максим Ткаченко (17) и Дмитрий Незвагкин (14).

Соперником "грифонов" в четвертьфинале будет победитель матча "Уфимец" - "Парма", который состоится 29 ноября в "Уфе".

Сегодня же в Кубке России стартует ревдинский "Темп-СУМЗ-УГМК" - в 18 часов по уральскому времени начнется кубковая игра ревдинцев в Химках с командой "Химки-Подмосковье".