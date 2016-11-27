Роспотребнадзор не пустил в Россию 10 миллионов килограммов опасных продуктов

Санитарные врачи за 10 месяцев 2016 года, с января по октябрь, запретили ввоз на территорию России более 10,7 тыс. тонн опасных продуктов. Об этом сообщает Роспотребнадзор РФ.

Как отметило ведомство, специалисты на 242 пунктах допуска через госграницу досмотрели более 49 тыс. тонн продуктов, из которых 10 млн. килограммов (10,7 тыс. тонн) оказались опасны для потребителя. Запрет на ввоз был обусловлен нарушением условий перевозки, отсутствием сопроводительной документации, не дающей возможность определить происхождение товара, безопасность и качество продуктов.

Роспотребнадзор также уточняет, что специалисты досмотрели наибольшее количество грузов в пунктах допуска на территории Санкт-Петербурга, Приморского края, Белгородской, Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.