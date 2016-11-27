Антон Шипулин упустил бронзу в смешанной эстафете

Только что закончилась первая гонка нового сезона этапа Кубка мира в Эстерсунде - смешанная эстафета. Сборная России финишировала на четвёртом месте. И в этой первой гонке на последнем этапе за сборную России бежал екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин.

Также в эстафете честь нашей страны защищали Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Максим Цветков.

Ход гонки

Первый этап Ольга Подчуфарова прошла относительно неплохо. Первая стрельба - точно, на второй ей пришлось затратить два дополнительных патрона. Ходом Ольга показала далеко не самый лучший результат - и как итог эстафету Татьяне Акимовой она передала шестой. Но... Татьяна Акимова просто не вышла вовремя на старт и потеряла заветные секунды!

Второй этап. Татьяна Акимова тоже не блистала беговыми качествами. Первую стрельбу провела хоть и долго, но чисто. А вот на второй стрельбе Акимова два раза промазала. К финишу она пришла шестой, но уже с почти минутным отставанием.

На третьем этапе вместе с Максимом Цветковым бежал и знаменитый норвежец Уле Айнер Бьорндален. Напомним, легенде биатлона уже 42 года. Первая стрельба Цветкова - блестяще, мы такого в исполнении этого спортсмена не видели уже давно. А на второй стрельбе первым ушёл именно Бьерндален. А Цветков промазал последним выстрелом.

Четвёртый этап бежал Антон Шипулин. Екатеринбуржец принял эстафету шестым - отставанием от лидера 1 минуту 7 секунд. И первую, и вторую стрельбу Антон провёл замечательно. Он побежал к финишу третьим, но за ним след в след шёл соперник из Италии. В финишном створе Антон проиграл в борьбе за бронзу.