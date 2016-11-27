Впервые в четвертьфинале Кубка России по баскетболу среди мужских команд сыграют сразу две свердловские команды

Ревдинский "Темп-СУМЗ-УГМК" уверенно прошел 1/8 финала - на выезде ревдинцы обыграли команду "Химки-Подмосковье" со счетом 76:63 (20:15, 23:15, 19:13, 14:20).

Самыми результативными у "Темпа" стали Алимджан Федюшин (26 очков) и Антон Глазунов (18).

В четвертьфинале ревдинцы сыграют в гостях с "Самарой".Сегодня же в четвертьфинал Кубка России вышел екатеринбургский "Урал", обыгравший на домашней площадке "Университет-Югру" из Сургута.

Таким образом, впервые в четвертьфинале мужского Кубка России сыграют две команды из Свердловской области.