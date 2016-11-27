"Лисицы" стали единоличными лидерами российского регулярного чемпионата

27 ноября 2016, 20:58 / Спорт

Матч двух лидеров (по семь побед в семи матчах) регулярного чемпионата женской баскетбольной премьер-лиги - екатеринбургской "УГМК" и курского "Динамо" завершился победой уральских "лисиц" со счетом 63:56 (17:12, 17:15, 15:12, 14:17).

В составе "УГМК" самыми результативными стали сыгравшая впервые в этом сезоне Дайана Таурази (15 очков), Альба Торренс (13) и Бриттни Грайнер (10).

С восемью победами в восьми матчах "лисицы" стали единоличными лидерами турнира.

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