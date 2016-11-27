Маршрутка врезалась в грейдер под Качканаром

На Среднем Урале семь человек пострадали в результате ДТП. Об этом "Областной газете" сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Инцидент случился около 19.00 на 23-м километре трассы "Нижняя Тура – Качканар". Водитель микроавтобуса Ford Transit, перевозивший пассажиров по маршруту № 989 из Нижнего Тагила в Качканар, неверно выбрал скоростной режим. В результате машина врезалась в идущий впереди грейдер, очищавший дорогу от снега.

По предварительным данным, пострадали семь человек.

ФОТО: отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области