Поджигатель веранд в детсадах Екатеринбурга добрался до Птицефабрики

Волна возгораний веранд, расположенных на территории детских садов Екатеринбурга, докатилась до посёлка Компрессорного. Вечером в воскресенье, 27 ноября, сгорела веранда детсада на улице Трубачёва.

- Сообщение о пожаре на улице Трубачёва поступило около 19:01, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - На тушение пожара были направлены 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

Огнеборцы справились с пожаром за считанные минуты - уже в 19:22 было доложено о полной ликвидации возгорания.

Отметим, это далеко не первый случай горения веранд на территории детских садов: с 4 ноября столицу Урала буквально захлестнула волна подобных поджогов. В Екатеринбурге произошло более 16 возгораний в дошкольных учреждениях. От огня пострадали садики на Педагогической, Черноярской, Краснофлотцев, Сыромолотова, Панельной и на бульваре Сергея Есенина. Несмотря на усиление мер безопасности произошло сразу три поджога: 24 ноября горел садик на улице Большакова, на следующий день пострадал детсад на Ирбитской, а 26 ноября загорелся детский садик на Комсомольской. Полиция проводит проверку по факту пожаров.