На Среднем Урале оттепель продолжится до середины недели

В предстоящий вторник, 29 ноября, в Свердловской области потеплеет до +1°С и пройдут осадки в виде мокрого снега, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 28 ноября, днём ожидается -4...-6 °С, облачно, местами пройдёт небольшой снег. Ветер северо-восточный, юго-западный, 1-2 м/с. Во вторник, 29 ноября, ночью возможно похолодание до -5...-10 °С, а в низинах до...-13 °С. Днём потеплеет до -5...+1 °С, местами ожидаются осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, юго-западный, 2-5 м/с.

В среду, 30 ноября, ночью температура воздуха опустится до -6...-13 °С, а днём потеплеет до -5...-10 °С, местами пройдёт небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, 1-2 м/с.