Губенатор рассказал в Казани о подготовке спортивных кадров на Среднем Урале

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал на совещании в Казани о подготовке спортивных кадров в нашем регионе.

Как сообщает областной департамент информполитики, это заседание состоялось под руководством помощника Президента РФ Игоря Левитина и министра спорта России Павла Колобкова.

По словам Евгения Куйвашева, в Свердловской области идёт выстраивание современной системы подготовки спортивных кадров по схеме "Школа — училище — вуз". В её рамках на Среднем Урале работают 145 спортшкол, 8 учреждений среднего профессионального образования и 4 вуза. В этих учебных заведениях обучаются свыше 110 тыс. человек.