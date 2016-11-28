Свердловских полицейских начали обучать языку глухонемых

28 ноября 2016, 09:38 / Общество

Инструктажи по общению с инвалидами по слуху начали проводиться в Управлении ГИБДД по Свердловской области. Как сообщили в отделе пропаганды ОблГАИ, полицейским продемонстрировали специальные жесты, которые помогут им при общении с такой категорией посетителей.

О важных особенностях при общении с глухими и слабослышащими людьми рассказала ведущий специалист-переводчик русского жестового языка Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского общества глухих Татьяна Воронова.

- В последнее время государственные услуги по линии ГИБДД становятся доступнее и для таких особенных посетителей: это и наличие информационных стендов, содержащих весь алгоритм действий при осуществлении тех или иных действий в подразделениях Госавтоинспекции, электронных табло и компьютеров в залах ожидания, - отметила специалист-переводчик.

Татьяна Воронова продемонстрировала не только жесты, которыми можно сообщить информацию, необходимую при постановке на учет транспортного средства или при получении водительского удостоверения, но и методы и способы привлечения внимания такого посетителя при нахождении в ГИБДД, пояснили в ОблГАИ.

Сотрудникам Госавтоинспекции специалист посоветовала при общении с инвалидами по слуху наладить визуальный контакт, подбирать самые простые слова, учитывая, что эти люди читают по губам, при этом речь должна быть размеренной и неторопливой.

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