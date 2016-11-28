Губернатор поздравил с 25-летием вуза коллектив и студентов Уральского института управления

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил преподавательский коллектив, студентов и выпускников Уральского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ с 25-летием вуза.

Как сообщает областной департамент информполитики, глава региона отметил, что Уральский институт управления может с полным правом гордиться своей богатой историей и отличным качеством образования, которое получают студенты.