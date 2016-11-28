За воскресенье в Алеппо сложили оружие 42 боевика

Воспользоваться объявленной в Сирии амнистией в отношении боевиков за минувшее воскресенье решили 42 боевика из числа удерживающих восточные районы Алеппо. Как сообщил Центр по примирению враждующих сторон российского Минобороны, всего сирийские правительственные войска сумели освободить 8 кварталов города.

"В ходе проведения подразделениями Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики операции по освобождению восточных районов города АЛЕППО из района Эль-Кадисия вышло 42 боевика, отказавшиеся от продолжения боевых действий и сдавшие оружие, - говорится в официальном бюллетене центра. - Из освобожденных кварталов эвакуировано более 2500 мирных жителей, из них более 800 детей. В том числе из района Эль-Кадисия вышло 500 человек, из районов Джабаль-Бидару и Хай-эс-Сакур – около 1500 человек".

Во избежание жертв среди мирного населения в ряде районов города ведутся переговоры о добровольной сдаче оружия боевиками.

В Минобороны РФ уточнили, что в отношении всех сложивших оружие членов бандформирований действует амнистия, объявленная ранее указом президента Сирии.