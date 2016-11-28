За десять лет на Среднем Урале построят 157 школ

К 2025 году в Свердловской области появятся 157 новых школ.

Как сообщает областной департамент информполитики, в рамках программы "Содействие созданию в Свердловской области новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годы в нашем регионе планируется создать свыше 165,6 тыс. новых мест в школах.

Помимо возведения новых образовательных учреждений, уральцы намерены заняться модернизацией школьных зданий. Предполагается, что реконструкцию проведут в 31 школьном пристрое, а капитальный ремонт в 181 школе.