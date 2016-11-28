Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию 10 миллионов килограммов продуктов

С начала года Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ более 10,7 тыс. тонн пищевых продуктов (более 10 миллионов килограммов), представляющих опасность для населения. Об этом говорится в сообщении надзорного ведомства "О недопущении в Россию некачественной и небезопасной пищевой продукции".

Запрет на ввоз обусловлен нарушением условий транспортировки, отсутствием сопроводительной документации, не позволяющей подтвердить происхождение, качество и безопасность продукции.