В Екатеринбурге двое рабочих погибли при падении с 17 этажа строительной люльки

С трагического инцидента началась рабочая неделя в Екатеринбурге: как сообщили "Областной газете" в УМВД по Екатеринбургу, в настоящее время выясняются подробности гибели и личности двух рабочих, сорвавшихся с 17 этажа строящегося дома в микрорайоне ЖБИ.

- Сообщение об инциденте на улице 40 лет ВЛКСМ поступило в 10:30 в ОП№2 Екатеринбурга, - сообщили в пресс-группе городской полиции. - По предварительной информации по неустановленным пока причинам с 17 этажа сорвалась строительная люлька с двумя рабочими. На месте работает следственная группа, которая выясняет обстоятельства случившегося и личности погибших.

Отметим, в мае этого года на стройплощадке на улице Библиотечной трое рабочих серьёзно пострадали в результате раскрытия створок люльки на высоте 15 м. Также в 2014 году трагический инцидент произошёл весной 2014 года - тогда на улице Ткачей в результате аварии строительного лифта также погиб рабочий.