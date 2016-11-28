В Екатеринбурге торжественно отметят 25-летие Академии госслужбы

28 ноября в 18:00 в Уральском государственном театре эстрады (улица 8 марта, 15) состоится торжественное мероприятие, посвященное 25-летию Уральского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Академия госслужбы).

По поручению Евгения Куйвашева руководителей, преподавателей и выпускников вуза поздравит первый вице-губернатор Алексей Орлов. Он вручит региональные награды представителям высшего учебного заведения, чей многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, и большой вклад в подготовку управленческих кадров отметил губернатор Свердловской области.

Аккредитация до 16:00 28 ноября по телефону 354-00-84.