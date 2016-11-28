В Екатеринбурге расскажут о IV биеннале современного искусства

28 ноября 2016, 11:26

29 ноября в 14:00 в пресс-центре ТАСС (проспект Ленина, 50Б) состоится пресс-конференция, анонсирующая IV Уральскую индустриальную биеннале современного искусства. В режиме видеоконференции будет объявлено имя куратора основного проекта биеннале.

Участники пресс-конференции - начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская, директор Уральского филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО, комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова.  Куратор основного проекта 4-ой Уральской индустриальной биеннале современного искусства (будет объявлен на пресс-конференции) — по скайпу.

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