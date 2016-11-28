За выходные на Среднем Урале произошло 29 ДТП из-за резкой смены погоды

За минувшие выходные на Среднем Урале зарегистрировано 29 ДТП, в результате которых 5 человек погибли и 47 получили травмы, в том числе двое детей. Основной причиной происшествий стала резкая смена погодных условий, сообщили "ОГ" в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В воскресенье, во время снегопада, на подъезде к столице Урала столкнулись две иномарки, в результате чего погибли двое человек и ещё четыре получили травмы различной степени тяжести. Как выяснили автоинспекторы, авария произошла из-за непочищенной дороги и "обутой" не по сезону машины.

Также вчера вечером, на 28-м километре автодороги Нижняя Тура-Качканар, маршрутка врезалась в грейдер из-за неверно выбранного скоростного режима водителем Ford Transit. Пострадали 13 человек.

В субботу, 26 ноября, водитель автомобиля Toyota ist выбрал неверный скоростной режим и не обеспечил постоянный контроль за движением, допустив съезд с проезжей части на автодороге Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. При этом машина наехала на пешехода, который ранее на своём транспортном средстве съехал в кювет. Это уже не первый случай, когда водители допускают наезды на людей, которые оказывают помощь водителям.

Госавтоинспекция Среднего Урала обращается к водителям о необходимости выбора скорости, исходя из дорожных и метеорологических условий, постоянного контроля за движением своего ТС, а также о недопустимости резких и необдуманных манёвров на проезжей части.

Добавим, синоптики пообещали жителям Среднего Урала потепление до +1°С.