Средняя стоимость тура на зимний отдых из Екатеринбурга равна 40 тысячам рублей

Средняя стоимость тура на зимний отдых из Екатеринбурга сегодня составляет 40 тыс. рублей (на одного человека). Об этом сообщил член правления Уральской ассоциации туризма (УАТ) Максим Пузанков на пресс-конференции в ТАСС.

По словам исполнительного директора УАТ Михаила Мальцева, в целом по Уральскому федеральному округу зафиксировано снижение интереса к отдыху за границей - примерно на треть. Одновременно уральцы стали чаще покупать туры по России - рост почти на 20%.