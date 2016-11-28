Военные ЦВО чаще всего покупают квартиры в ипотеку на Урале

С начала года военнослужащие Центрального военного округа воспользовались программой военной ипотеки более 1 300 раз. Как сообщили в пресс-службе ЦВО, в основном квартиры приобретались в Свердловской и Челябинской областях.

- На территории Свердловской области за 10 месяцев 2016 года приобретено 633 жилых помещения, средняя площадь которых составила 53,8 квадратных метра, а средняя стоимость 1 квадратного метра - 57 тыс. 182 рубля, - сообщили в пресс-службе округа.

Как отмечают представители командования, суммарная стоимость приобретенных военнослужащими жилых помещений в Свердловской области с начала 2016 года составила 1 млрд 905 млн рублей. Это позволяет региону войти в десятку в общем рейтинге среди 85 субъектов Федерации.

Отметим, существующая система обеспечения жильём военнослужащих подразумевает как единовременную выплату на приобретение жилья, так и ипотечно-накопительную систему и приобретение недвижимости посредством получения государственных жилищных сертификатов. Как отмечалось ранее, большинство военнослужащих сейчас всё же предпочитают систему единовременных выплат на приобретение жилья, а системой ГЖС и вовсе пользуются считанные единицы.

При этом через систему "Росвоенипотеки" военнослужащие, уже купившие жильё, но условия которых потребовали улучшения, могут перепродать уже приобретённую недвижимость, за которую совершают выплаты.