Житель Урала запустил фейерверк из кипятка на морозе

Житель Верхней Пышмы Евгений Кочетков запустил фейерверк из кипятка, вылив над головой кастрюлю с горячей водой в 30-градусный мороз. Вода, моментально замерзая в воздухе, образовала эффектную вспышку в виде ореола вокруг мужчины.

- Давно хотел сделать фотографии кипятка на морозе, и мне повезло: в Верхнюю Пышму пришли холода до -34 °С. Первое что я сделал, это вылил кипяток с 8 этажа, получилось очень необычно и дымно. Через пару дней, ближе к закату, пришла идея запустить "салют из кипятка". Тут же набрал кастрюлю горячей воды и пошёл на улицу. Был только один дубль. На меня посыпались маленькие ледышки, и только на видео увидел, как получилось красиво. Сам не ожидал такого! Прохожих в это время не было, никто не пострадал, - рассказал "ОГ" Евгений Кочетков.