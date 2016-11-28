Вместо горнолыжных курортов свердловчане выбирают отдых на море

Нынешней зимой прямых чартеров на горнолыжные курорты свердловские турофирмы пока не заказывают. Как выяснилось на пресс-конференции в ТАСС, в сегменте зарубежного отдыха популярны только жаркие страны.

По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, при общем падении интереса к отдыху за границей (примерно на треть) популярность сохраняют Турция (рост по сравнению с прошлым годом - 110%), Таиланд (рост 45%), Китай (+40%), Израиль (+35%), Индия (+30%), ОАЭ (+25%).