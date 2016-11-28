В Полевском сгорел пассажирский автобус

28 ноября 2016, 13:17 / Общество

Утром в понедельник, 28 ноября, пассажирский автобус сгорел в Полевском. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, пожар произошёл на улице Магистральной около 7 утра.

- В 6:42 28 ноября поступило сообщение о пожаре на улице Магистральной в Полевском, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. - На площади 14 квадратных метров сгорел автобус "ПАЗ". В тушении пожара были задействованы 1 единица техники, 5 человек личного состава.

Уже в 6:53 огонь был локализован, в 06:56 - ликвидировано открытое горение, а в 7:10 - завершены проливка и разбор места пожара. Причины выясняются.

Отметим, с начала года на территории Свердловской области произошло порядка 550 пожаров на автомобильном транспорте. Лишь менее чем в 200 случаях эксперты признали возгорания следствием технической неисправности. По числу намеренно сожжённых транспортных средств регион занимает первое место в стране.

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