32 уральских предприятия задолжали работникам 155 миллионов рублей

По состоянию на 24 ноября задолженность по заработной плате работникам составила 155,28 млн рублей на 32 уральских предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда (ГИТ) в Свердловской области.

По данным ГИТ, 15 банкротных организаций имеют задолженность в размере порядка 89 млн рублей перед 2 310 работниками. 17 экономически активных предприятий не выдали 1 560 сотрудникам почти 66 млн рублей в качестве заработной платы.