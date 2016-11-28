Путин уволил высокопоставленных чиновников, избранных академиками РАН

Указом от 28 ноября Президент России Владимир Путин отправил в отставку ряд высокопоставленных должностных лиц, среди которых представители Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и Управления делами Президента РФ. Тексты документов опубликованы на официальном сайте главы государства.

Как следует из текста опубликованных документов, трое из четырёх теперь уже бывших чиновников - заместитель управделами Президента Российской Федерации - начальник Главного медицинского управления Управделами Президента Константин Котенко, начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Александр Фисун и заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД Александр Савенков - были уволены с занимаемых ими должностей с формулировкой "по собственному желанию".

Ещё один чиновник-академик - начальник Управления регистрации и архивных фондов ФСБ РФ генерал-лейтенант Василий Христофоров - был освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы по достижении предельного возраста.

Напомним, скандал вокруг избрания госслужащих академиками РАН произошёл на прошлой неделе: в ходе заседания совета по науке при Президенте РФ Владимир Путин потребовал от президента РАН Владимира Фортова объяснений, на каких основаниях чиновники становятся академиками вопреки всем рекомендациям - как отметил глава государства, нельзя заниматься наукой с пользой и одновременно исполнять обязанности государственной службы на столь высоком уровне.