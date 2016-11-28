Свердловское минАПК проведёт пресс-тур в новый сельхозкооператив в Сухом Логе

28 ноября 2016, 13:56

29 ноября департамент информационной политики губернатора и министерство АПК и продовольствия Свердловской области организуют пресс-тур на открытие нового сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива и современного овощехранилища в Сухом Логе.

В ходе пресс-тура журналистам покажут новое производство, на котором трудятся более 20 человек, свои комментарии дадут специалисты министерства АПК и продовольствия, руководство кооператива.

Предприятие специализируется на закупке овощей, дикоросов и их переработке. Оборудование для овощехранилища куплено на средства областного бюджета по программе развития потребительских кооперативов в Свердловской области. Программа была поддержана губернатором Евгением Куйвашевым. и в 2015 году впервые на её реализацию были выделены средства. 

 Автобус для СМИ отправляется в 09:00 от резиденции губернатора (улица Горького, 21/23).

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