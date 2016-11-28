Интерактивная 3D-карта Екатеринбурга появилась в Кольцово

Сегодня, 28 ноября, в аэропорту Кольцово (ул. Бахчиванджи, 1) установили интерактивную тактильно-звуковую 3D-карту Екатеринбурга, сообщили "ОГ" в пресс-службе аэропорта.

- Карта состоит из рельефной подложки, сенсорной рамки, аудиосистемы и экрана. Пользователь водит пальцем по объектам, сенсор улавливает прикосновения, аудиосистема озвучивает названия объектов и информацию о них. В то же время на экране появляется изображение выбранного объекта. 3D-карта позволит получить целостное представление о городе, в том числе пассажирам с ограниченными возможностями зрения, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Специальное оборудование установлено в преддверии I Всемирного конгресса людей с ОВЗ и чемпионата мира по футболу.

Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово