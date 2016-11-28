Областная власть выходит из проекта строительства яхт-клуба на берегу Верх-Исетского пруда

Областное БТИ намерено продать свой пакет акций Губернского яхт-клуба "Коматек", строительство которого ведётся на ВИЗе в Екатеринбурге.

Как сообщили "ОГ" в МУГИСО, уже подписано распоряжение правительства Свердловской области о даче согласия Областному государственному Центру технической инвентаризации и регистрации недвижимости на отчуждение акций АО "Губернский яхт-клуб "Коматек" в пользу одного из акционеров этого общества — Дмитрия Крюченкова. Речь идёт о 10% акций в количестве 8168 штук. Их общая стоимость равна 8,7 млн рублей.

Решение о продаже этого пакета акций в МУГИСО объяснили отсутствием возможности у областного БТИ участвовать в финансировании этого проекта.

Напомним, общая стоимость возведения парусно-спортивного комплекса на берегу Верх-Исетского пруда превышает 298 млн рублей. Выход областной власти из проекта означает, что дальнейшее строительство будет вестись исключительно на средства инвесторов.

Фото: ZNAK.COM