Прокуратура проверяет законность возведения в Екатеринбурге дома, при строительстве которого погибли двое рабочих

28 ноября 2016, 15:32 / Общество

В ходе проверки, которую начала прокуратура Кировского района Екатеринбурга по факту гибели рабочих на улице 40 лет ВЛКСМ, будет проверено, в том числе, имелось ли разрешение на строительство многоквартирного дома и соблюдалось ли законодательство при эксплуатации оборудования. Как сообщили в Свердловской облпрокуратуре, на контроль взят и ход доследственной проверки: ею занимается Кировский следственный отдел СКР.

- Согласно предварительным данным в районе одного из верхних этажей строящегося дома со строительной люльки сорвались двое рабочих, которые от полученных телесных повреждений погибли, - рассказал официальный представитель регионального СКР Александр Шульга. - В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета и полиции. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, после проведения осмотра планируется назначить судебное медицинское исследование тел умерших в целях установления точной причины смерти.

Также, по словам представителя СКР, в ходе проверки будет истребована и изучена документация о проводившихся на объекте строительных работах, выясняется, кто из рабочих находился в это время на объекте и устанавливаются конкретные лица, ответственные за безопасность производства работ. По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, рабочие сорвались с 17 этажа.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

3 часа назад

Химический турнир школьников в Екатеринбурге завершился научным шоу
Зрелищные опыты представили организаторы турнира - студенты, магистранты и молодые научные сотрудники УрФУ, изучающие химию.

4 часа назад

В Екатеринбурге прошёл химический турнир для школьников
В Уральском федеральном университете собрались команды из 19 школ региона на соревнования по решению задач по химии.

25 ноября 2016

Уральские скважины очистили от бериллия
В прошлом году «ОГ» подробно рассказывала о состоянии воды, воздуха и почв на Среднем Урале, о ситуации с радиацией и отходами. Как изменилась экологическая картина? Сравним данные 2014 года с информацией, представленной в государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2015 году».

25 ноября 2016

Выставка художника-танкиста открылась в резиденции губернатора
29 уникальных графических работ Леонида Буракова, ветерана Великой Отечественной войны, танкиста-разведчика 10-го гвардейского Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса, представлены в резиденции губернатора Свердловской области. Экспозиция при­урочена к 73-й годовщине со дня вручения гвардейских знамён всем частям УДТК.

25 ноября 2016

Корь остановит только прививка
Остановить распространение кори в Екатеринбурге до сих пор не удалось: на этой неделе карантин объявили в Уральском государственном медицинском университете. Заболела непривитая студентка-четверокурсница. Ректор Сергей Кутепов издал приказ о срочной вакцинации студентов и ревакцинации преподавателей.

25 ноября 2016

Год в центре внимания
За 12 месяцев работы музей Ельцин Центра посетили около 250 тысяч человек

25 ноября 2016  Реклама

Лучшая атомная электростанция от «Уралэнергостроя»
Четвёртый энергоблок Белоярской атомной электростанции с реактором на быстрых нейтронах БН-800, построенный по заказу госконцерна «Росэнергоатом» Управляющей компанией «Уралэнергострой», сдан в промышленную эксплуатацию.

25 ноября 2016  Реклама

Лучшая атомная электростанция от «Уралэнергостроя»
Четвёртый энергоблок Белоярской атомной электростанции с реактором на быстрых нейтронах БН-800, построенный по заказу госконцерна «Росэнергоатом» Управляющей компанией «Уралэнергострой», сдан в промышленную эксплуатацию.

25 ноября 2016

Влиятельный уральский банкир награждён знаком отличия
Председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин указом губернатора награждён знаком отличия за заслуги перед Свердловской областью II степени

25 ноября 2016

Пять лет назад в Екатеринбурге появился первый небоскрёб
В 2011 году в столице Урала состоялось открытие 54-этажного небоскрёба «Высоцкий». Оно было приурочено к премьере фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Последние новости
Что было раньше