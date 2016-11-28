Прокуратура проверяет законность возведения в Екатеринбурге дома, при строительстве которого погибли двое рабочих

В ходе проверки, которую начала прокуратура Кировского района Екатеринбурга по факту гибели рабочих на улице 40 лет ВЛКСМ, будет проверено, в том числе, имелось ли разрешение на строительство многоквартирного дома и соблюдалось ли законодательство при эксплуатации оборудования. Как сообщили в Свердловской облпрокуратуре, на контроль взят и ход доследственной проверки: ею занимается Кировский следственный отдел СКР.

- Согласно предварительным данным в районе одного из верхних этажей строящегося дома со строительной люльки сорвались двое рабочих, которые от полученных телесных повреждений погибли, - рассказал официальный представитель регионального СКР Александр Шульга. - В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета и полиции. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, после проведения осмотра планируется назначить судебное медицинское исследование тел умерших в целях установления точной причины смерти.

Также, по словам представителя СКР, в ходе проверки будет истребована и изучена документация о проводившихся на объекте строительных работах, выясняется, кто из рабочих находился в это время на объекте и устанавливаются конкретные лица, ответственные за безопасность производства работ. По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

Как сообщалось ранее, рабочие сорвались с 17 этажа.