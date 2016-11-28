К 25-летию СНГ в Екатеринбурге открывается фестиваль национальных культур

28 ноября 2016, 15:15

29 ноября в 11:30 в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" состоится торжественное открытие VIII Межрегионального студенческого фестиваля национальных культур "Мы вместе! Национальные ценности здоровья – основа благополучия стран Содружества", посвященного 25-летию Содружества Независимых Государств.

Планируется, что участие в церемонии открытия примут участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, министр здравоохранения Свердловско области Игорь Трофимов, председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина, помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Сергей Морев, заместитель начальника управления по делам Содружества Независимых Государств Россотрудничества Лидия Дьяченко, председатель Совета Ассамблеи народов России Светлана Смирнова.

В рамках программы мероприятий в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" пройдут круглый стол с участием руководителей межнациональных студенческих советов, молодежных лидеров национально-культурных объединений и выездное расширенное заседание Президиума Совета Ассамблеи народов России. Кроме того, на площадке форума организуют молодежный флэш-моб "Мы вместе!", а также будут работать выставки "Ценности здоровья в национальных культурах", "Народные традиции сохранения здоровья" и межнациональный молодежный танцпол.

Предполагается, что участие в мероприятии примут делегации из регионов, входящих в Уральский Федеральный округ, стран СНГ, руководителей Совета Ассамблеи народов России. Планируется, что форум соберет порядка 2,5 тысяч человек.  

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