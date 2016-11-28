В Нижнем Новгороде задержан свердловчанин, обманывавший доверчивых тюменцев

В Нижнем Новгороде полицейские задержали ранее судимого 26-летнего жителя Свердловской области. Мужчина подозревается в серии хищений компьютерной техники у жителей Тюмени. Уже установлена причастность к четырём эпизодам мошенничества: доверчивые граждане сами сдавали ноутбуки в ремонт "умельцу".

- Злоумышленник приехал в областную столицу (Тюмень - ред.), снял квартиру и разместил на сайтах и социальных сетях объявление о ремонте компьютеров, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. - Потерпевшие отдавали ноутбуки для ремонта и вносили предоплату фигуранту. Часть техники злоумышленник сдал в комиссионные магазины, а другую часть продал, после чего скрылся.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: УМВД по Тюменской области