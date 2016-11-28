Всего 30% турагентств Среднего Урала зарегистрировались в реестре "Турпомощи"

Только 30% турагентств, работающих в Свердловской области, к сегодняшнему дню подали сведения в реестр ассоциации "Турпомощь". Такая информация прозвучала на пресс-конференции в ТАСС.

Напомним, с начала 2017 года в России меняется порядок работы сферы путешествий. Если раньше в "Турпомощи" регистрировались только туроператоры, то теперь это обязаны делать и турагентства.