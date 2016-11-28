Forbes составил рейтинг отраслей российской экономики с самыми высокими зарплатами

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 12 отраслей российской экономики с самыми большими зарплатами топ-менеджеров. Первую позицию занимают руководители нефтегазовых компаний, в среднем за этот год они получили по 2,16 млн долларов (при курсе рубля 67,7 доллара).

Исследование базируется на данных девяти кадровых агентств, специализирующихся на подборе руководителей высшего звена.

По подсчётам Forbes, в этом году зарплата гендиректоров нефтегазовых компаний выросла на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Вторую позицию в рейтинге занимают руководители предприятий тяжёлой промышленности, их заработок вырос с 1,4 до 1,63 млн долларов в год. В тройку лидеров входят топ-менеджеры телекоммуникационных компаний, у которых зарплата выросла на 20% и составляет в среднем 1,18 млн долларов в год.

Четвёртое место у председателей коммерческих банков (1,07 млн долларов), пятое - у управляющих инвестиционными банками (840 тыс. долларов).

По данным Forbes, гендиректора торговых сетей получают 620 тыс. долларов в год, в страховых компаниях - 580 тыс. долларов. Далее в рейтинге следуют топ-менеджеры транспортных компаний - 520 тыс. долларов, производители потребительских товаров (470 тыс. долларов), гендиректора строительных/девелоперских компаний (450 тыс. долларов), агрохолдингов (410 тыс. долларов). Последнюю строчку в рейтинге отраслей экономики с самыми большими зарплатами топ-менеджеров занимают фармацевтические компании (360 тыс. долларов в год).