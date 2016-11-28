Евгений Куйвашев проведёт очередное заседание регионального правительства

28 ноября 2016, 16:03

29 ноября в 10:00 губернатор Евгений Куйвашев проведёт очередное заседание правительства Свердловской области (площадь Октябрьская, 1, 15-й этаж).

Так, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков доложат лидеру региона о ходе реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.

Кроме того, в ходе заседания планируется рассмотреть 10 проектов постановлений правительства. В частности, в повестке – проект постановления о фонде технологического развития промышленности Свердловской области, созданном указом губернатора для поддержки реального сектора экономики.

Министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт доложит о внесении изменений в постановление правительства о проведении областного конкурса научно-исследовательских работ студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования "Научный Олимп".

Также будут рассмотрены вопросы об изменении и установлении границ лесопарковых зон и другие, касающиеся социально-экономического развития области.

 Трансляция заседания кабинета министров для СМИ состоится в пресс-холле Дома правительства Свердловской области на 2-м этаже.

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