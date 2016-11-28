В Екатеринбургской гордуме состоится заседание по земельному налогу

28 ноября 2016, 16:26

29 ноября в 10:00 в зале заседаний Екатеринбургской городской думы (проспект Ленина, 24)  состоится внеочередное, 56-е заседание думы. Депутаты рассмотрят вопрос о внесении изменений в решение думы "Об установлении и введении в действие земельного налога на территории муниципального образования "город Екатеринбург".

Данный вопрос рассматривается в городской думе не впервые. Для изучения проблемы изменения земельного налога на территории Екатеринбурга депутатами в октябре была создана рабочая группа под председательством Игоря Пехотина. Ожидается, что заместитель главы администрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков озвучит показатели измененных налоговых ставок, после чего депутаты проголосуют за или против изменений.

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