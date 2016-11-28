В Екатеринбурге таможенники проведут Экспертно-консультативный совет

28 ноября 2016, 16:38

29 ноября в 14:00 в зале заседаний №1 Уральской торгово-промышленной палаты (улица Народной Воли, 19а, 8-й этаж), пройдёт заседание Экспертно-консультативного совета Уральского таможенного управления. На повестке - обсуждение с представителями крупного бизнеса Уральского региона наболевших вопросов внешнеэкономической деятельности, таких как контроль таможенной стоимости отдельных категорий товаров и организация взаимодействия с экспортёрами.

Помимо обсуждения пройдёт награждение победителей регионального этапа конкурса лидеров внешнеэкономической деятельности Уральского федерального округа "Таможенный Олимп – 2016".

Перед началом мероприятия будет возможность пообщаться как с представителями таможенных органов региона, так и с участниками внешнеэкономической деятельности.

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